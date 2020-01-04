الفيضانات قتلت 53 شخصاً وهجّرت عشرات الآلاف في العاصمة الإندونيسية

2020/01/04 | 14:47

اخبار السعودية )- أعلنت السلطات الإندونيسية أن عشرات آلاف الأشخاص لم يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم، اليوم (السبت)، بسبب الفيضانات التي ضربت منطقة العاصمة جاكرتا وأسفرت عن مقتل 53 شخصاً.وما زال أكثر من 170 ألف شخص يعيشون في أحياء اجتاحتها المياه، يقيمون في ملاجئ.

وكانت أمطار غزيرة بدأت تهطل عشية رأس السنة مسببة فيضانات وحوادث انزلاق للتربة في منطقة جاكرتا وكذلك في منطقة ليباك في جنوب غرب جزيرة جاوا على مسافة نحو مئة كيلومتر عن العاصمة.

وقالت وكالة إدارة الكوارث السبت إن 53 شخصاً لقوا حتفهم وما زال شخص واحد مفقوداً.



وكانت الحصيلة السابقة التي صدرت الجمعة تتحدث عن سقوط 43 قتيلا.

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