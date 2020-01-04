غارة جوية أميركية تقتل 3 من حركة «الشباب» في الصومال

2020/01/04 | 16:51

اخبار السعودية )- أعلنت قيادة الجيش الأميركي في إفريقيا «أفريكوم» أن ثلاثة من مسلحي حركة «الشباب» الصومالية المتحالفة مع تنظيم «القاعدة» قُتلوا في غارة جوية أميركية هي الأولى في العام الجديد، شنّها الطيران في منطقة بإقليم شبيلي السفلي المجاور للعاصمة مقديشو.وجاء في بيان صادر عن «أفريكوم»، نقله موقع «الصومال الجديد» اليوم (السبت)، أن الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر الحركة وقعت أمس (الجمعة) في ضواحي مدينة أفجوي الواقعة على مسافة 30 كيلومتراً من مقديشو.وأشار إلى أن الغارة لم تسفر عن خسائر في صفوف المدنيين.

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