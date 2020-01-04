منتخب القدم الأميركي يلغي معسكراً في قطر بعد مقتل سليماني

2020/01/04 | 16:51

اخبار السعودية )- أعلن الاتحاد الأميركي لكرة القدم إلغاء معسكر تدريبي كان يعتزم إقامته في قطر هذا الشهر، على خلفية توتر الوضع الإقليمي بعد مقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، بقصف جوي أميركي في بغداد.

وكشف الاتحاد في بيان، أمس (الجمعة)، عن إلغاء المعسكر الذي كان يعتزم إقامته في الدوحة بدءاً من غد (الأحد)، وحتى 25 يناير (كانون الثاني) الحالي، عازياً سبب ذلك إلى «تطور الأوضاع في المنطقة».

وقُتِل سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، والقيادي البارز في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، فجر أمس (الجمعة)، بقصف جوي من طائرة مسيرة استهدفت موكبهما قرب مطار بغداد.

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