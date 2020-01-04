الحكومة العراقية تقيد عمل القوات الأميركية على أراضيها

2020/01/04 | 19:08

اخبار السعودية )- أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء عبد الكريم خلف، اليوم السبت أن العراق أصدر قراراً بتقييد عمل القوات الأميركية بالبلاد، بعد الغارة الأميركية التي قُتل فيها قاسم سليماني

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