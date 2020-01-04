البحرية المصرية تنفذ عملية برمائية بمشاركة حاملة مروحيات وغواصة

2020/01/04 | 19:26

اخبار السعودية )- نفذت القوات البحرية المصرية عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، حسبما أفاد المتحدث العسكري للجيش المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي.

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