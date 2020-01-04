سقوط صاروخين بمحيط السفارة الأميركية ببغداد ولا إصابات

2020/01/04 | 20:40

اخبار السعودية )- سقط صاروخان مساء اليوم السبت في محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في العراق.وأدى سقوط الصاروخين إلى دوي انفجارين قويين، إلا أنهما لم يسفرا عن وقوع إصابات، حسب ما أكدته مصادر بالشرطة

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