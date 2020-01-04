2020/01/04 | 20:59

اخبار السعودية )- دعت فرنسا طهران السبت إلى الالتزام بالاتفاق النووي المهدد بالانهيار، غداة مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أميركية.وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان - ايف لودريان بأنه ناقش المسألة مع نظيريه الصيني والألماني، على أمل تجنب التصعيد بين إيران والولايات المتحدة.وقال لودريان في بيان إن «فرنسا تشاطر ألمانيا بشكل تام الهدف الرئيسي بنزع التصعيد والحفاظ على اتفاق فيينا (النووي)».وأشار إلى «اتفاق» مع الصين «على حض إيران على تجنب أي انتهاك جديد لاتفاق فيينا».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تدعو إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تدعو إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).