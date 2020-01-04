الكشف عن كواليس عملية اغتيال بريطانية ملغاة لقاسم سليماني

2020/01/04 | 20:59

اخبار السعودية )- كشفت صحيفة «تليغراف» البريطانية أن القوات الخاصة البريطانية كانت تستعد لاغتيال قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، في عام 2007 ولكن وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند، تدخل وأوقف العملية.وأوضحت الصحيفة، أمس (الجمعة)، أن مصدراً عسكرياً بريطانياً رفيع المستوى كان في مدينة البصرة العراقية في ذلك الوقت كشف تفاصيل تلك العملية بأنها كانت رداً على دعم سليماني للميليشيات الموالية لإيران في العراق استهدفت القوات البريطانية، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى عسكريين بريطانيين.

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