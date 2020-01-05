خادم الحرمين يؤكد حرص السعودية على أمن واستقرار ⁧‫العراق‬⁩

2020/01/05 | 00:04

اخبار السعودية )- أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفياً اليوم (السبت)، بالرئيس العراقي الدكتور برهم صالح.

وبحث خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال مع الرئيس العراقي مستجدات الأحداث في المنطقة، مؤكداً حرص السعودية على أمن واستقرار العراق الشقيق.

وشدد الملك سلمان على أهمية التهدئة، ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر فيها.

من جهته، أعرب الرئيس العراقي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولاهتمام السعودية بأمن العراق واستقراره.

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