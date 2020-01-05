ما تأثير اغتيال قاسم سليماني على سوق النفط؟... محللون يجيبون

2020/01/05 | 00:04

اخبار السعودية )- استهدفت ضربة جوية أميركية أمس (الجمعة)، قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني مؤججة المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط بما قد يضر بإمدادات النفط في المنطقة، فيما تعهدت إيران بالثأر.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، تعددت توقعات المحللين على صعيد رد فعل سوق النفط، فقد قالت أولي هانسن، مدير استراتيجية السلع الأولية في بنك ساكسو: «الضربة الأميركية على قلب القيادة الإيرانية تنبئ بتصعيد كبير، لكن، طفرة السعر الملحوظة يوم الجمعة لم تكن، على النقيض من هجوم أرامكو، مدفوعة بتعطل معروض».

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