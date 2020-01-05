لندن: البحرية سترافق سفناً ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز

2020/01/05 | 01:05

اخبار السعودية )- ستبدأ البحرية البريطانية في مرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا أثناء مرورها في مضيق هرمز لتوفير الحماية لها.ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، قال وزير الدفاع البريطاني، بن ولاس، إنه أمر سفينتي «إتش إم إس مونتروز» و«إتش إم إس ديفندر» الحربيتين بالاستعداد للعودة لمهام مرافقة كل السفن التجارية التي ترفع علم بريطانيا.وأضاف: «ستتخذ الحكومة كل الخطوات الضرورية لحماية سفننا ومواطنينا في هذا التوقيت».كانت بريطانيا نصحت، في وقت سابق السبت، رعاياها بعدم السفر إلى إيران إلا في حالات الضرورة.

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