2020/01/05 | 01:42

اخبار السعودية )- القوات الأميركية في العراق.. هدف "لكاتيوشا" الفصائل وضمن أجندة البرلمان الأحد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الجزيرة الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/05 | 01:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الجزيرة.

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