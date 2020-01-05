خالد بن سلمان إلى واشنطن ولندن لبحث التهدئة في المنطقة

2020/01/05 | 02:07

اخبار السعودية )- علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة بصدور توجيهات من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لنائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان للقيام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال اليومين المقبلين.

وقالت المصادر إن الأمير خالد بن سلمان «سيلتقي في الولايات المتحدة بكبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع، وذلك في إطار سعي المملكة إلى بذل كل الجهود الرامية إلى التهدئة وضبط النفس ودرء كل ما يؤدي إلى تصاعد الأوضاع، وبما يكفل تعزيز أمن المنطقة واستقرارها».

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