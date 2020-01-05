2020/01/05 | 08:00

اخبار السعودية )- في إطار الضغوط التي تمارسها بعض ميليشيات الحشد الشعبي على المؤسسات الرسمية في العراق، من أجل الدفع إلى خروج القوات الأميركية من البلاد، بعد الضربة الأميركية التي أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس في الحرس

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