«قراصنة إيرانيون» يهاجمون موقعاً حكومياً أميركياً ويتوعدون بالثأر

2020/01/05 | 11:54

اخبار السعودية )- اخترقت مجموعة قالت إنها لقراصنة إيرانيين أمس (السبت)، الموقع الإلكتروني لوكالة فيدرالية أميركية غير معروفة، بنشرها رسائل تعد بالثأر لموت الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في غارة جوية أمر بها الرئيس دونالد ترمب.وحجبت صفحة تحمل صوراً للمرشد علي خامنئي وللعلم الإيراني، الصفحة الرئيسية لموقع البرنامج الفيدرالي لمكتبة الإيداع (فيدرال ديبوسيتري لايبريري بروغرام)، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.وكتب في تعليق على رسم للرئيس الأميركي دونالد ترمب وهو يتلقى لكمة من إيران وتحيط به صواريخ تحلق في الجو: «الشهادة كانت...المكافأة على سنوات من الجهود الشاقة».

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