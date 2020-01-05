العراق.. جسور واسط والناصرية مقطوعة والإضراب مستمر

2020/01/05 | 12:36

اخبار السعودية )- أقدم متظاهرو محافظة واسط جنوب العراق، الأحد، على قطع الجسور الأربعة الرئيسية في المحافظة، استمراراً للإضراب عن الدوام، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عراقية.وقال مصدر، إن المتظاهرين في محافظة واسط أقدموا في

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