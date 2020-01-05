الجيش الإيراني يشكك في «شجاعة» واشنطن لتنفيذ تهديدات ترمب

2020/01/05 | 13:27

اخبار السعودية )- ردّ الجيش الإيراني اليوم (الأحد)، على التهديد الأخير الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضرب 52 موقعاً في إيران، قائلاً إن الولايات المتحدة لا تملك «الشجاعة» للقيام بذلك، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن قائد الجيش الإيراني الجنرال عبد الرحيم موسوي قوله إن الأميركيين «يقولون أموراً من هذا النوع لتحويل اهتمام الرأي العام العالمي عن عملهم الشنيع وغير المبرر»، في إشارة إلى اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني الجمعة في العراق.



وأضاف: «أشكّ في أن تكون لديهم الشجاعة» لتنفيذ تهديداتهم.

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