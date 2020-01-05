بومبيو يهاجم «كتائب حزب الله» العراقية ويتهمها بـ«البلطجة»

2020/01/05 | 13:27

اخبار السعودية )- انتقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشدة أمس (السبت)، فصيلاً عراقياً موالياً لإيران كان قد دعا القوات الأمنية العراقية إلى التوقف عن حماية القواعد الأميركية في العراق.

ووصف بومبيو عبر «تويتر» عناصر «كتائب حزب الله»، الفصيل العراقي الموالي لإيران ضمن قوات الحشد الشعبي، بأنهم «بلطجية».

وبعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الجمعة بضربة أميركية في العراق، توعدت «كتائب حزب الله» بالانتقام، ودعت مساء السبت القوات العراقية إلى «الابتعاد (...) لمسافة لا تقل عن ألف متر» من القواعد التي تضم جنوداً أميركيين بدءاً من مساء اليوم (الأحد).

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