توافد النواب لبرلمان العراق.. وتوقع بعدم اكتمال النصاب

2020/01/05 | 13:38

اخبار السعودية )- بدأ النواب العراقيون في التوافد إلى البرلمان في جلسة يبحث خلالها إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية وإنهاء عمل التحالف الدولي في العراق، لا سيما بعد الضربة الأميركية الأخيرة التي

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