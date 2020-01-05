2020/01/05 | 14:06

اخبار السعودية )- قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب اليوم (الأحد)، إن الولايات المتحدة لديها الحق في الدفاع عن نفسها فيما يتعلق بقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وقُتل سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني والعقل المدبر للعمليات السرية والعسكرية لطهران في الخارج، في ضربة أميركية بطائرة مسيرة على موكبه عند مطار بغداد يوم الجمعة.

وقال راب خلال مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تعليقاً على إن كان قتل سليماني مشروعاً أم لا: «هناك حق الدفاع عن النفس».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تعتبر قتل سليماني «دفاعاً عن النفس») نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تعتبر قتل سليماني «دفاعاً عن النفس») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).