عضو مجلس الشورى والسفراء المعينون يؤدون القسم أمام خادم الحرمين

2020/01/05 | 14:06

اخبار السعودية )- تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم (الأحد)، عضو مجلس الشورى، وسفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول.

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