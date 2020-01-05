برلمان العراق يبحث الوجود الأميركي.. وكتل سنية وكردية تقاطع

2020/01/05 | 14:09

اخبار السعودية )- بدأ النواب العراقيون في التوافد إلى البرلمان في جلسة استثنائية يبحث خلالها إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية وإنهاء عمل التحالف الدولي في العراق، لا سيما بعد الضربة الأميركية

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