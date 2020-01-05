«سماء دموية» بعد يوم مروع لحرائق الغابات في أستراليا

2020/01/05 | 15:38

اخبار السعودية )- تحولت السماء جنوب شرقي أستراليا، اليوم (الأحد)، بسبب الحرائق المروعة التي تشهدها حالياً إلى اللون الأحمر الدموي.ووصف أحد كبار رجال الإطفاء الساعات الـ24 الماضية بأنها «واحدة من أسوأ أيامنا على الإطلاق».أظهرت صور بامبولا، في ولاية نيو ساوث ويلز، منظراً طبيعياً ممتلئاً بالدخان، مع شوارع مهجورة تنيرها سماء حمراء محترقة، وذلك وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».وتوفي رجل وفقد ستة أشخاص، كما أن هناك مخاوف من أن مئات الممتلكات تعرضت للدمار بعد اندلاع حرائق الغابات الليلة الماضية، في جنوب شرقي أستراليا، بعد «يوم مروع» من الحرارة الشديدة وحالة الطقس السيئة.

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