نتنياهو: سليماني خطط لعمليات إرهابية كثيرة وترمب يستحق التقدير

2020/01/05 | 16:40

اخبار السعودية )- أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعدما أعطى الأمر باغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته: «الرئيس ترمب يستحق كل التقدير على عمله الحازم والقوي والسريع».



وشدد من جديد على أن «إسرائيل تقف بشكل كامل إلى جانب الولايات المتحدة في كفاحها العادل الذي يهدف إلى تحقيق الأمان والسلام وممارسة حق الدفاع عن النفس».

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