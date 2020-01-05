عبدالمهدي: القوات الأجنبية موجودة بالعراق للتدريب فقط

2020/01/05 | 16:44

اخبار السعودية )- قال عادل عبدالمهدي رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، الأحد، في كلمته في مجلس النواب إن شروط وجود القوات الأجنبية تنحصر بتدريب القوات العراقية.وأضاف عبدالمهدي أن الكتل العراقية المقاطعة لجلسة البرلمان

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