الاتحاد الأوروبي يحث إيران على «خفض التصعيد» ويدعو ظريف لبروكسل

2020/01/05 | 18:13

اخبار السعودية )- دعا وزير الخارجية الأوروبي، جوزيب بوريل، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بروكسل، على ما أفاد بيان صدر اليوم (الأحد) عن الاتحاد الأوروبي وحض مرة جديدة على «خفض التصعيد» في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني فجر الجمعة في ضربة أميركية في بغداد.وأصدر بوريل هذه الدعوة بدون تحديد موعد معين في بيان عرض فيه مضمون المكالمة الهاتفية التي أجراها في نهاية الأسبوع مع ظريف وذكرها مساء أمس (السبت) في تغريدة.وجاء في التغريدة أن بوريل وظريف بحثا «أهمية الحفاظ على اتفاق فيينا حول النووي الإيراني الذي يبقى حيويا للأمن العالمي».

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