2020/01/05 | 18:13

اخبار السعودية )- في الساعات الأخيرة التي سبقت مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، البالغ من العُمر 62 عاماً، قطع مهندس العمليات السرية لطهران في الخارج، رحلة قصيرة عبر طائرة خاصة من دمشق إلى بغداد، مساء يوم الخميس.وكعادته في هذه الرحلات التي واظب عليها في الشهور الأخيرة، سراً، تجنب كافة الإجراءات الشكلية في المطارات التي تنقل خلالها، تجنباً لانكشاف هويته.وهبطت طائرته فجر الجمعة، 2 يناير (كانون الثاني) الحالي، بالتوقيت المحلي العراقي، بعد اختفائه من متتبعي الرحلات الجوية التجارية، ليجد أبو مهدي المهندس، صديقه وشريكه في العمل السياسي في مدرج الهبوط بمطار بغداد في استقباله.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الساعات الأخيرة لسليماني: رحلة «سرية» من دمشق لبغداد... و«درون» كشفته) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الساعات الأخيرة لسليماني: رحلة «سرية» من دمشق لبغداد... و«درون» كشفته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).