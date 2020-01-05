2020/01/05 | 18:17

اخبار السعودية )- دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الأحد، الفصائل العراقية والفصائل خارج العراق إلى اجتماع فوري للإعلان عن تشكيل ميليشيات دوله أو "أفواج المقاومة الدولية"، وفق وصفه، كرد على العملية

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