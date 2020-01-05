النجيفي: الاتفاقية الأمنية مع أميركا تخضع لمصلحة الوطن

2020/01/05 | 19:19

اخبار السعودية )- علق رئيس البرلمان العراقي السابق أسامة النجيفي على قرار البرلمان مساء الأحد إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع التحالف الدولي ضد داعش ومطالبة الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، وعدم استعمال

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