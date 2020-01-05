مصادر يمنية: صور سليماني في طريقها إلى بنادق الحوثيين

2020/01/05 | 19:45

اخبار السعودية )- تحدثت مصادر محلية بمحافظة الضالع (جنوب اليمن)، عن تداول الحوثيين منشورات وملصقات لصور قائد «فيلق القدس»، التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قضى بغارة أميركية في بغداد صباح الجمعة الماضي، استعداداً لوضعها في بنادقهم أثناء القتال.وقد تعتبر الخطوة عادية إذا كان الحوثيون يعترفون بتبعيتهم الكاملة للنظام الإيراني، لكنها ستكون غير مسبوقة، فأغلب الصور التي يستخدمها الحوثيون هي صور زعيمهم عبد الملك الحوثي أو أخيه، الذي قتل في عام 2004 على يد القوات اليمنية، الزعيم السابق للجماعة حسين الحوثي.

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