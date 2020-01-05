إيران تعلن بدء مرحلة «تخصيب اليورانيوم بلا قيود»

2020/01/05 | 22:20

اخبار السعودية )- قال التلفزيون الإيراني، اليوم (الأحد)، إن طهران ستقلص بدرجة أكبر التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى الست في 2015، لكنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونقل التلفزيون عن بيان حكومي، قوله، إن إيران لن تلتزم بأي قيود تضمنها الاتفاق على عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها لتخصيب اليورانيوم، وهو ما يعني أنه لن تكون هناك قيود على قدرتها على التخصيب.



وسيعتمد الأمر من الآن على احتياجات إيران التقنية، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال البيان إن خطوات إيران يمكن التراجع عنها إذا رفعت واشنطن العقوبات المفروضة على طهران.

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