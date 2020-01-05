بعد بغداد.. قطع طرق في كربلاء وإحراق إطارات

2020/01/05 | 22:25

اخبار السعودية )- بعدما عمّت التظاهرات مساء الأحد، ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، تنديدا بقرار البرلمان إنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، قطع محتجون الطرقات في محافظة كربلاء وجميع الشوارع المؤدية إلى مبنى

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