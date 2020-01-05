صواريخ على السفارة الأميركية وسط بغداد ووقوع إصابات

2020/01/05 | 22:56

اخبار السعودية )- سقطت 3 صواريخ كاتيوشا، الأحد، في محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.في التفاصيل، أكد شهود عيان سقوط صاروخين في محيط السفارة الأميركية وسط بغداد، وذلك بعد أن سمع دوي انفجارات قوية هزت تلك

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