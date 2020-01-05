إردوغان: وحدات الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا

2020/01/05 | 23:52

اخبار السعودية )- قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الأحد)، إن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك بالفعل إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني، المتمركزة في طرابلس، برئاسة فايز السراج.وقال إردوغان في مقابلة مع محطة «سي إن إن ترك» التلفزيونية إن تركيا ترسل أيضاً كبار قادة الجيش إلى ليبيا، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.ومنح البرلمان التركي إردوغان تصريحاً بإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق، أمام الهجوم الذي تشنه قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، للسيطرة على العاصمة طرابلس، في خطوة واجهت رفضاً وانتقادات عربية وعالمية واسعة.

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