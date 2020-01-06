الجيش العراقي يعلن سقوط 3 صواريخ على بغداد... 2 منها على المنطقة الخضراء

2020/01/06 | 01:55

اخبار السعودية )- قال الجيش العراقي إن 3 صواريخ «كاتيوشا» سقطت على بغداد، اليوم (الأحد)، اثنان منها داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين التي تضم المباني الحكومية والبعثات الأجنبية في بغداد، والثالث في منطقة الجادرية المجاورة.وقالت مصادر بالشرطة لوكالة أنباء «رويترز» إن 6 أشخاص أصيبوا جراء هذه الصواريخ.

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