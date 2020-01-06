مسؤول أميركي: قوة الصواريخ الإيرانية كلها في حالة تأهب قصوى

2020/01/06 | 01:55

اخبار السعودية )- قال مسؤول أميركي، اليوم (الأحد)، إن الولايات المتحدة رصدت أن قوة الصواريخ الإيرانية في حالة تأهب قصوى في كل أنحاء البلاد، مضيفاً أنه من غير الواضح إذا كانت حالة التأهب طبيعتها دفاعية أم لا.

ولم يقدم المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، لوكالة «رويترز» للأنباء تفاصيل أكثر، ولم يذكر ما إذا كانت الصواريخ الإيرانية مصوبة على أهداف محددة، وسط تهديدات من طهران بالرد على هجوم بطائرة مسيرة أميركية في بغداد يوم (الجمعة) الماضي أسفر عن مقتل الجنرال الإيراني «قاسم سليماني».

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