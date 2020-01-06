صواريخ على المنطقة الخضراء ... وبومبيو يهدد «صناع القرار» في طهران

2020/01/06 | 02:56

اخبار السعودية )- بعد ساعات من انتهاء مهلة حدّدها فصيل «كتائب حزب الله» الموالي لإيران لقوى الأمن العراقي بالابتعاد عن أماكن وجود القوات الأميركية بدءاً من الساعة الخامسة عصر أمس بالتوقيت المحلي، سقطت صواريخ قرب محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد.وأفادت تقارير بسقوط أحد الصواريخ على منزل ما أسفر عن جرح بعض ساكنيه.

إلى ذلك, كشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن تخلي واشنطن عن استهداف وكلاء إيران والتركيز بدلا منهم على «صناع القرار» في طهران.

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