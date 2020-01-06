إيران لـ«فرز» أشلاء سليماني والمهندس

2020/01/06 | 02:56

اخبار السعودية )- أعلن {الحشد الشعبي} أن جثمان نائب رئيسه السابق أبو مهدي المهندس سيوارى الثرى في النجف بعد إجراء فحص الحمض النووي له في إيران.وقالت الهيئة، في بيان، أوردته وكالة الأنباء الألمانية، أن «تشابك الأشلاء} بين جثامين المهندس وقتيل آخر من {الحشد} وقاسم سليماني ومرافقيه استدعى إجراء الفحص لأجسادهم في العاصمة الإيرانية طهران، بعدما تحولت إلى أشلاء من شدة تفجر الصاروخ الأميركي.

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