ضربة سليماني القاصمة.. بدأت بدعوة غداء في كركوك!

2020/01/06 | 07:12

اخبار السعودية )- منذ فجر الجمعة الماضي دخلت منطقة الشرق الأوسط عبر العراق، في مرحلة من التوتر العنيف بين الولايات المتحدة وإيران، على خلفية قتل طائرة درون أميركية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم

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