عبد المهدي: أولويات حكومة العراق حصر السلاح بيد الدولة

2020/01/06 | 09:47

اخبار السعودية )- في الوقت الذي تتصاعد فيه أصوات بعض الميليشيات العراقية متوعدة باستهداف القواعد الأميركية، تحت أعين الدولة العراقية، تحدث رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي عن حصر السلاح بيد الدولة.وقال في

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