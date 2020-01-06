اجتماع خماسي في القاهرة الأربعاء لبحث تطورات ليبيا

2020/01/06 | 12:13

اخبار السعودية )- أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن القاهرة ستستضيف اجتماعاً يضم وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص بعد غد (الأربعاء)، لبحث «التطورات المتسارعة» في ليبيا، وذلك غداة إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بدء التدخل العسكري لبلاده، لدعم حكومة «الوفاق» في طرابلس.

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