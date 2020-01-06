2020/01/06 | 12:13

اخبار السعودية )- نقل الإعلام الرسمي في إيران عن القائد الجديد لـ«فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني قوله إنه سيسعى لطرد الولايات المتحدة من المنطقة، بعد مقتل قائد «الفيلق» قاسم سليماني، في ضربة أميركية بالعراق.

ونقلت الإذاعة الرسمية عن إسماعيل قاآني قوله قبيل جنازة سليماني في طهران: «نتعهد بمواصلة مسيرة سليماني بالقوة نفسها...



والعزاء الوحيد لنا سيكون طرد أميركا من المنطقة».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خليفة سليماني يتعهد بـ«طرد أميركا» من المنطقة) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خليفة سليماني يتعهد بـ«طرد أميركا» من المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).