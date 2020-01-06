قصة خيانة الخزعلي لقاسم سليماني والمهندس قبل مقتلهما

2020/01/06 | 13:52

اخبار السعودية )- رغم استخدامه لهجة التهديد والوعيد ضد الولايات المتحدة كرد على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي في العراق، إلا أن وثائق أميركية

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