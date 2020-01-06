عبد المهدي يدعو إلى وحدة الصف العراقي

2020/01/06 | 14:17

اخبار السعودية )- أكد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة في العراق عادل عبد المهدي، اليوم (الاثنين)، أن العراق يعيش ظروفا صعبة تستدعي وحدة الصف وتغليب المصالح العليا للبلاد للحفاظ على سلامتها.وقال عبد المهدي، في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي، إن «هذه الظروف الصعبة تستدعي وحدة الصف والموقف وتغليب المصالح العليا للبلاد والحرص على سلامة وأمن واستقرار العراق والحفاظ على سيادته الوطنية».ولفت إلى أن «واجب القوات المسلحة العراقية الأساس كان وسيبقى هو الدفاع عن العراق».

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