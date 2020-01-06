2020/01/06 | 14:17

اخبار السعودية )- تسلم الممثل الأميركي توم هانكس، أمس (الأحد)، بالدموع والابتسامات جائزة «سيسيل بي ديميل» خلال حفل توزيع جوائز «غولدن غلوب» في نسختها السابعة والسبعين بمدينة لوس أنجليس.

وتمنح الجائزة السنوية للأشخاص الذين أحدثوا تأثيرا مذهلا في عالم الترفيه، وكان من بين الفائزين بها المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري والممثل جورج كلوني.

ووفقا لوكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، اعتذر هانكس للجمهور عما بدر منه وقال إنه أصيب بنزلة برد، وتوجه بالشكر لأسرته التي كانت تجلس أمامه، وقال لزوجته: «لا أستطيع إخبارك عما يمثله حبك لي»، وتابع بأن الله أنعم عليه لكي تجلس أمامه أسرته في مثل هذا الموقف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالدموع والابتسامات... توم هانكس يتسلم جائزة رفيعة في «غولدن غلوب» (فيديو)) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالدموع والابتسامات... توم هانكس يتسلم جائزة رفيعة في «غولدن غلوب» (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).