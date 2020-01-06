القوات العراقية: بدأنا وضع آلية لخروج القوات الأجنبية

2020/01/06 | 14:23

اخبار السعودية )- أعلن الناطق باسم قائد القوات العراقية الاثنين، أنهم بدأوا في وضع آلية خروج القوات الأجنبية من البلاد.وأوضح أن "القرار الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي الأحد والآلية التي أعدتها الحكومة، تنص على خروج

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