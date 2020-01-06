وزير الخارجية السعودي: علينا حماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن من أي مخاطر

2020/01/06 | 15:19

اخبار السعودية )- شدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، على ضرورة تسريع وتيرة تعاون وتعزيز القدرات لمواجهة أي مخاطر أو تحديات تواجه المنطقة، والعمل على حماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن، من أي مخاطر أو تحديات.

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