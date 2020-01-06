أصالة تعلن عبر «إنستغرام» انفصالها عن العريان

2020/01/06 | 15:19

اخبار السعودية )- أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري، اليوم (الاثنين)، رسمياً انفصالها عن زوجها المخرج المصري طارق العريان، عبر حسابها الخاص على موقع «إنستغرام».

وكتبت أصالة: «صباح الخير..



بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنى على الجميع عدم الدخول في التفاصيل، حرصا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي».

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