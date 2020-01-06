الصدر يخفف لهجته.. دعوة وتراجع عن تشكيل ميليشيات دولية

2020/01/06 | 15:25

اخبار السعودية )- بعد دعوة زعيم التيار الصدري، الأحد، الفصائل العراقية وأخرى خارج البلاد إلى اجتماع فوري للإعلان عن تشكيل ميليشيات دولية، كرد على العملية الأميركية التي قتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري

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