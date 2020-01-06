ميليشيات العراق في حذر.. تجنب ظهور وتغيير هواتف

2020/01/06 | 15:56

اخبار السعودية )- يبدو أن الميليشيات الموالية لإيران تعيش في العراق حالة من الحذر الشديد، بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في غارة أميركية،

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